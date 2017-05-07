Курбан Бердыев может перейти в «Краснодар»

Туркменский тренер Курбан Бердыев может покинуть «Ростов». В специалисте заинтересован другой клуб с юга России.

По некоторым данным, Бердыев провел встречу с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. На переговорах были затронуты темы обоюдного сотрудничества. Речь идет о том, чтобы Курбан Бекиевич возглавил «быков».

Бердыев становился двукратным чемпионом России в составе «Рубина». При руководстве специалиста «Ростов» завоевал серебряные медали прошлогодней первенства страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Комсомольская Правда Ростов-на-Дону