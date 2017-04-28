Курбан Бердыев — кандидат на пост главного тренера «Зенита»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Бердыев

Руководство петербургского «Зенита» собирается расторгнуть контракт с главным тренером Мирчей Луческу. Стало известно имя одного из возможных кандидатов на данную роль в клубе.

Представители сине-бело-голубых уже провели переговоры с Курбаном Бердыевым. На данный момент руководство клуба с берегов Невы раздумывают над тем, правильно ли доверять Курбану Бекиевичу место главного тренера.

Туркменский специалист дважды приводил казанский «Рубин» к званию чемпиона России. В прошлом году «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали первенства.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Life

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