Курбан Бердыев — кандидат на пост главного тренера «Зенита»

Руководство петербургского «Зенита» собирается расторгнуть контракт с главным тренером Мирчей Луческу. Стало известно имя одного из возможных кандидатов на данную роль в клубе.

Представители сине-бело-голубых уже провели переговоры с Курбаном Бердыевым. На данный момент руководство клуба с берегов Невы раздумывают над тем, правильно ли доверять Курбану Бекиевичу место главного тренера.

Туркменский специалист дважды приводил казанский «Рубин» к званию чемпиона России. В прошлом году «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали первенства.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Life