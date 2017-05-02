Кубок России. Финал. «Локомотив» — обладатель Кубка России

В Сочи прошел финал Кубка России. «Локомотив» стал обладателем Кубка России.

Кубок России. Финал.

УРАЛ – ЛОКОМОТИВ – 0:2 (0:0)

Сочи. 2 мая.

Стадион: «Фишт». 47659 зрителей.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Табидзе, Бикфалви, Димитров (Глушков, 90), Емельянов (Манучарян, 80), Лунгу, Ильин, Павлюченко (Фидлер, 46).

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Майкон (Фарфан, 85), Миранчук, Тарасов (Баринов, 90), Фернандеш, Ари.

Гол: 0:1 – И. Денисов (76), 0:2 – Миранчук (90).

Предупреждения: Лунгу (48), Балажиц (65), Ильин (69).

Удаления: Фидлер (90), Ари (90), Фарфан (90), Манучарян (90).

5 (0) удары (в створ) 15 (7)

12 фолы 15

2 угловые 8

1 офсайды 1

45 % владение мячом 65

Пока в Испании все в трепетном ожидании перед мадридским полуфиналом Лиги чемпионов, на сочинском «Фиште» определился обладатель Кубка России. Выйдя на поле фаворитом, «Локомотив» показывал, что приехал только за титулом. Бразилец Ари безустанно бил по воротам «Урала», но мяч не собирался попадать в сетку. В середине второго тайма гол забил Игорь Денисов, а на последней минуте Миранчук забил шедевр в ворота соперников. Екатеринбуржцы, впервые вышедшие в финал Кубка России, пытались изменить ситуацию, а Ильин вовсе чудом не поразил ворота Гильерме. В результате — два забитых мяча и один титул «Локомотива». Ждем в следующем сезоне «Локо» в Лиге Европы.

Фото: Официальный твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»