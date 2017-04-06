Кубок России. 1/2 финала. «Урал» обыгрывает «Рубин» и выходит в финал

«Урал» впервые вышел в финал Кубка России. 2 апреля клуб из Екатеринбурга встретится с московским «Локомотивом» на стадионе «Фишт» в Сочи.

Кубок России. 1/2 финала.

УРАЛ – РУБИН – 2:1 (1:1)

Екатеринбург. 6 апреля

Стадион: «СКБ-Банк Арена». 8000 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров (Коробов, 82), Бикфалви (Манучарян, 35), Лунгу, Ильин.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, Цакташ (Ахметов, 68), Рочина, Жемалетдинов, Лестьенн (Карадениз, 74), Жонатас.

Голы: 1:0 – Ильин (13), 1:1 – Жонатас (31), 2:1 – Новиков (58).

Предупреждения: Кулаков (81), Камболов (87).

Незабитый пенальти: Жонатас (39).

7 (4) удары (в створ) 13 (5)

фолы

2 угловые 4

офсайды

48 % владение мячом 52

Не прошло 15 минут, а хозяева открыли счет – отличился Владимир Ильин. Обе команды продолжали атаковать, и «Рубин» по истечению получаса сумел отыграться усилиями нападающего Жонатаса. К концу тайма тот же Жонатас имел шанс вывести свою команду вперед, но пробил мимо ворот с пенальти. Во втором тайме «Урал» вновь вышел вперед – после подачи с углового Александр Новиков в упор пробил Сергея Рыжикова. К концу матча «Урал» сумел попасть в перекладину, а казанский клуб умудрился не забить в пустые ворота с двух метров. «Урал» победил и впервые в своей истории вышел в финал Кубка страны, где сыграет с «Локомотивом».

Фото: твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»