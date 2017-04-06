Кубок России. 1/2 финала. «Урал» обыгрывает «Рубин» и выходит в финал

«Урал» впервые вышел в финал Кубка России. 2 апреля клуб из Екатеринбурга встретится с московским «Локомотивом» на стадионе «Фишт» в Сочи.
Кубок России. 1/2 финала.
УРАЛ – РУБИН – 2:1 (1:1)
Екатеринбург. 6 апреля
Стадион: «СКБ-Банк Арена». 8000 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров (Коробов, 82), Бикфалви (Манучарян, 35), Лунгу, Ильин.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, Цакташ (Ахметов, 68), Рочина, Жемалетдинов, Лестьенн (Карадениз, 74), Жонатас.
Голы: 1:0 – Ильин (13), 1:1 – Жонатас (31), 2:1 – Новиков (58).
Предупреждения: Кулаков (81), Камболов (87).
Незабитый пенальти: Жонатас (39).
7 (4) удары (в створ) 13 (5)
фолы
2 угловые 4
офсайды
48 % владение мячом 52
Не прошло 15 минут, а хозяева открыли счет – отличился Владимир Ильин. Обе команды продолжали атаковать, и «Рубин» по истечению получаса сумел отыграться усилиями нападающего Жонатаса. К концу тайма тот же Жонатас имел шанс вывести свою команду вперед, но пробил мимо ворот с пенальти. Во втором тайме «Урал» вновь вышел вперед – после подачи с углового Александр Новиков в упор пробил Сергея Рыжикова. К концу матча «Урал» сумел попасть в перекладину, а казанский клуб умудрился не забить в пустые ворота с двух метров. «Урал» победил и впервые в своей истории вышел в финал Кубка страны, где сыграет с «Локомотивом».
Фото: твиттер «Урала»
Источник: Еженедельник «Футбол»