Кубок России. 1/16 финала. «Зенит» проиграл «Динамо», «Локомотив» уступил «Крыльям»

Завершился второй день 1/16 Кубка России. Премьер-лига лишилась почти всех своих представителей.

Енисей — Ахмат — 3:0 (1:0)

1:0 -Чечерин (35), 2:0 — Кутьин (52), 3:0 — Исаев (70)

Олимпиец — Уфа — 1:1 (0:0) 4:1 по пенальти

1:0 — Маляров (59), 1:1 — Абдулавов (90)

Крылья Советов — Локомотив — 3:2 (0:0)

1:0 — Башкиров (52), 1:1 — Миранчук (76), 2:1 — Пейчинович (84), 2:2 — Кверквелия (90), 3:2 — (Кленкин, 108)

Арарат — СКА-Хабаровск — 1:2 (0:0)

1:0 — Земченков (49) 1:1 — Тараканов (67, в свои ворота), 1:2 — Калинский (69)

Факел — Амкар — 0:4 (0:1)

0:1 — Прокофьев (7), 0:2 — Сиваков (63), 0:3 — Рязанцев (76), 0:4 — Прокофьев (83)

Динамо-СПб — Зенит — 3:2 (2:0)

1:0 Кулишев (37) , 2:0 — Барсов (43), 2:1- Паредес (61), 2:2 Кузяев (62), 3:2 — Кулишев (111, с пенальти)

Фото: «Зенит»

Источник: еженедельник «Футбол»



