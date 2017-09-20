Кубок России. 1/16 финала. «Спартак» выбил «Кубань», ЦСКА проиграл «Авангарду»

Автор: Евгений Морозов 0

Завершился первый игровой день 1/16 Кубка России. «Спартак» выбил «Кубань», ЦСКА проиграл курскому «Авангарду».

Луч-Энергия – Анжи 2:0 (1:0)
1:0 –  Гордиенко (20), 2:0 – Маляка (68)

Шинник – Урал 3:0 (2:0)
1:0 –  Фатихов (8), 2:0 –  Безлихотнов (44), 3:0 – Крамаренко (56).

ФК Тамбов – Арсенал Тула 1:0 (0:0)
1:0 – Скворцов (90)

Томь – Краснодар 2:1 (2:1)
1:0 — Мамаев (с пенальти, 32), 1:1 — Соболев (45), 2:1 — Соболев (45)

Оренбург – Рубин 0:2 (0:1)
0:1 — Сорокин (29), 0:2 — Лестьенн (90)

Тюмень – Тосно 1:2 (0:2)
0:1 – Палиенко (34), 0:2 –  Палиенко (38), 1:2 –  Карпов (49)

Авангард Курск – ЦСКА 1:0 (0:0)
1:0 — Коробов (с пенальти, 114)

Волгарь – Ростов 0:2 (0:1)
0:1 –  Зуев (22), 0:2 – Бухаров (48).

Спартак Нальчик – Динамо 0:0 (4:2 по пенальти) 

Кубань – Спартак 0:2 (0:1)
0:1 — Промес (45), 0:2 — Промес (52)

Фото: РФПЛ
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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