Кубок России. 1/16 финала. «Спартак» выбил «Кубань», ЦСКА проиграл «Авангарду»

Завершился первый игровой день 1/16 Кубка России. «Спартак» выбил «Кубань», ЦСКА проиграл курскому «Авангарду».
Луч-Энергия – Анжи 2:0 (1:0)
1:0 – Гордиенко (20), 2:0 – Маляка (68)
Шинник – Урал 3:0 (2:0)
1:0 – Фатихов (8), 2:0 – Безлихотнов (44), 3:0 – Крамаренко (56).
ФК Тамбов – Арсенал Тула 1:0 (0:0)
1:0 – Скворцов (90)
Томь – Краснодар 2:1 (2:1)
1:0 — Мамаев (с пенальти, 32), 1:1 — Соболев (45), 2:1 — Соболев (45)
Оренбург – Рубин 0:2 (0:1)
0:1 — Сорокин (29), 0:2 — Лестьенн (90)
Тюмень – Тосно 1:2 (0:2)
0:1 – Палиенко (34), 0:2 – Палиенко (38), 1:2 – Карпов (49)
Авангард Курск – ЦСКА 1:0 (0:0)
1:0 — Коробов (с пенальти, 114)
Волгарь – Ростов 0:2 (0:1)
0:1 – Зуев (22), 0:2 – Бухаров (48).
Спартак Нальчик – Динамо 0:0 (4:2 по пенальти)
Кубань – Спартак 0:2 (0:1)
0:1 — Промес (45), 0:2 — Промес (52)
Фото: РФПЛ
Источник: еженедельник «Футбол»