Кубок России. 1/8 финала. «Локомотив» разгромил «Енисей»

На стадионе «РЖД Арена» встречались «Локомотив» и «Енисей». Москвичи одержали крупную победу и вышли в 1/4 финала турнира.

Кубок России. 1/8 финала

ЛОКОМОТИВ — ЕНИСЕЙ — 4:1 (2:0)

Москва. 31 октября.

Стадион: «РЖД Арена». 8276 зрителей.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы).

«Локомотив»: Коченков, Михалик, Идову, Ротенберг, Тугарев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 63), Жемалетдинов, Тарасов (Миранчук, 46), Эдер (Фернандеш, 46).

«Енисей»: Юрченко, Занев (Грицаенко, 58), Кичин, Ятченко, Дугалич, Зотов, Комолов, Фатуллаев (Комков, 46), Огуде, Бодул (Кутьин, 53), Саркисов.

Голы: 1:0 – Эдер (13 — с пенальти), 2:0 – Миранчук (40), 3:0 – Миранчук (48), 4:0 – Миранчук (57), 4:1 – Кутьин (84 — с пенальти).

Предупреждения: Дугалич (12), Крыховяк (60), Фернандеш (68), Комков (75), Тугарев (77), Ротенберг (90).

Удаление: Крыховяк (71).

14 (9) удары (в створ) 9 (6)

4 угловые 5

0 офсайды 1

18 фолы 12

45 % владения мячом 55

Первый гол встречи был забит с пенальти, автором стал Эдер. В концовке первого тайма Антон Миранчук обвел Ятченко и поразил ворота Юрченко. Голевая серия продолжилась во второй половине встречи. Братья Миранчуки смогли забить еще два, но в самом конце встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Локомотив», который успешно реализовал Кутьин. Матч завершился со счетом 4:1, а подопечные Юрия Семина вышли в 1/4 финала кубка России.

Фото: Твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»