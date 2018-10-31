Кубок России. 1/8 финала. «Локомотив» разгромил «Енисей»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

На стадионе «РЖД Арена» встречались «Локомотив» и «Енисей». Москвичи одержали крупную победу и вышли в 1/4 финала турнира.

Кубок России. 1/8 финала
ЛОКОМОТИВ — ЕНИСЕЙ — 4:1 (2:0)
Москва. 31 октября.
Стадион: «РЖД Арена». 8276 зрителей.
Судья: Алексей Сухой (Люберцы).
«Локомотив»: Коченков, Михалик, Идову, Ротенберг, Тугарев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 63), Жемалетдинов, Тарасов (Миранчук, 46), Эдер (Фернандеш, 46).
«Енисей»: Юрченко, Занев (Грицаенко, 58), Кичин, Ятченко, Дугалич, Зотов, Комолов, Фатуллаев (Комков, 46), Огуде, Бодул (Кутьин, 53), Саркисов.
Голы: 1:0 – Эдер (13 — с пенальти), 2:0 – Миранчук (40), 3:0 – Миранчук (48), 4:0 – Миранчук (57), 4:1 – Кутьин (84 — с пенальти).
Предупреждения: Дугалич (12), Крыховяк (60), Фернандеш (68), Комков (75), Тугарев (77), Ротенберг (90).
Удаление: Крыховяк (71).

14 (9) удары (в створ) 9 (6)
4 угловые 5
0 офсайды 1
18 фолы 12
45 % владения мячом 55

Первый гол встречи был забит с пенальти, автором стал Эдер. В концовке первого тайма Антон Миранчук обвел Ятченко и поразил ворота Юрченко. Голевая серия продолжилась во второй половине встречи. Братья Миранчуки смогли забить еще два, но в самом конце встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Локомотив», который успешно реализовал Кутьин. Матч завершился со счетом 4:1, а подопечные Юрия Семина вышли в 1/4 финала кубка России.

Фото: Твиттер ФК «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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