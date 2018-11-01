Кубок России. 1/8 финала. Игнатьев выводит «Краснодар» в четвертьфинал

Автор: Михаил Серебряков 0

«Краснодар» победил «Крылья». Победный гол забил Игнатьев.

Кубок России. 1/8 финала
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — КРАСНОДАР — 1:2 (0:0)
Самара. 1 ноября.
Стадион: «Самара Арена».  11093 зрителей.
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов»: Рыжиков, В. Денисов (Зотов, 104), Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович (Чочиев, 46), Антон, Яковлев (Ткачук, 83), Соболев (Корниленко, 90), Канунников.
«Краснодар»: Сафонов, Фьолусон, Спайич (Мартынович, 106), Марков, Шишкин, Рамирес, Каборе (Газинский, 64), Стоцкий (Классон, 67), Вандерсон, Уткин (Перейра, 70), Игнатьев.
Голы: 1:0 — Соболев (54), 1:1 — Классон (76), 1:2 — Игнатьев (111).
Предупреждения: Соболев (40), Мияйлович (44), Cтоцкий (47), Спайич (68).

15 (6) удары (в створ) 11 (5)
10 угловые 11
4 офсайды 4
16 фолы 23
47 % владения мячом 53

В первом тайме у обеих команд были моменты, чтобы забить, но голов зрители так и не увидели. Счет был открыт лишь во втором тайме. Антон выполнил навесную передачу с фланга, и Соболев головой поразил ворота «Краснодара». Гости освежили игру, и вышедшие на замену футболисты смогли сделать счет ничейным. Перейра прострелил в штрафную, и Классон  отправил мяч в сетку. Ну а уже в дополнительное время Игнатьев вывел свою команду в четвертьфинал Кубка России.

Фото: ПФК Крылья Советов‏ 
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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