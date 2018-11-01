Кубок России. 1/8 финала. Игнатьев выводит «Краснодар» в четвертьфинал

«Краснодар» победил «Крылья». Победный гол забил Игнатьев.

Кубок России. 1/8 финала

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — КРАСНОДАР — 1:2 (0:0)

Самара. 1 ноября.

Стадион: «Самара Арена». 11093 зрителей.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов»: Рыжиков, В. Денисов (Зотов, 104), Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович (Чочиев, 46), Антон, Яковлев (Ткачук, 83), Соболев (Корниленко, 90), Канунников.

«Краснодар»: Сафонов, Фьолусон, Спайич (Мартынович, 106), Марков, Шишкин, Рамирес, Каборе (Газинский, 64), Стоцкий (Классон, 67), Вандерсон, Уткин (Перейра, 70), Игнатьев.

Голы: 1:0 — Соболев (54), 1:1 — Классон (76), 1:2 — Игнатьев (111).

Предупреждения: Соболев (40), Мияйлович (44), Cтоцкий (47), Спайич (68).

15 (6) удары (в створ) 11 (5)

10 угловые 11

4 офсайды 4

16 фолы 23

47 % владения мячом 53

В первом тайме у обеих команд были моменты, чтобы забить, но голов зрители так и не увидели. Счет был открыт лишь во втором тайме. Антон выполнил навесную передачу с фланга, и Соболев головой поразил ворота «Краснодара». Гости освежили игру, и вышедшие на замену футболисты смогли сделать счет ничейным. Перейра прострелил в штрафную, и Классон отправил мяч в сетку. Ну а уже в дополнительное время Игнатьев вывел свою команду в четвертьфинал Кубка России.

Фото: ПФК Крылья Советов‏

Источник: Еженедельник «Футбол»