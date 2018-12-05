Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив» обыграл «Рубин» в первом матче

Состоялся первый матч 1/4 финала Кубка России состоялся первый матч между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». С минимальным счетом победу одержали .

Кубок России. 1/8 финала

ЛОКОМОТИВ — РУБИН — 1:0 (0:0)

Москва. 5 декабря.

Стадион: «РЖД Арена». 11 435 зрителей.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Чорлука, Лысов, Ротенберг (Жемалетдинов, 16), Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 46), Фернандеш (Денисов, 89), Эдер.

«Рубин»: Бабурин, Навас, Устинов, Уремович, Сорокин, Калинин, Гранат, Байрамян, Могилевец, Подберезкин (Полоз, 20), Азмун.

Гол: 1:0 — Чорлука (54)

Предупреждения: Навас (45)

10 (3) удары (в створ) 14 (10)

13 фолы 12

3 угловые 5

2 офсайды 1

51 % владения мячом 49

Первый тайм ознаменовался заменами в составах обеих команд — травмы получили защитник хозяев Ротенберг и полузащитник «Рубина» Подберезкин, открыть счет до перерыва соперники не сумели. А спустя несколько минут с начала второй половины встречи первый и единственный гол в матче забил «Локомотив» — после серии рикошетов в штрафной гостей мяч попал к Ведрану Чорлуке, который и отправил его в сетку ворот казанцев. «Железнодорожники» выигрывают у «Рубина» и выходят вперед в двухматчевом противостоянии, введенного в Кубке России с нынешнего сезона начиная с 1/4 финала.

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Источник: https://www.ftbl.ru/news/75997788/#ixzz5YpWVi2gd