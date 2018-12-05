Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»

В Краснодаре одноименная команда принимала «Ростов» в рамках Кубка России. Команды сыграли вничью.

Олимп-Кубок России. 1/4 финала

КРАСНОДАР — РОСТОВ — 2:2 (2:1)

Краснодар. 5 декабря.

Стадион: «ФК Краснодар».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Краснодар: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Уткин (Сулейманов, 70), Каборе, Куэва, Газинский (Голубев, 46), Классон (Перейра, 70), Игнатьев.

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Вилюш, Скопинцев, Салетрос, Юсупов, Ионов (Зуев, 45), Маер (Гацкан, 63), Ингасон, Кьяртанссон (Шомуродов, 78).

Голы: 1:0 – Игнатьев (17) 2:0 – Куэва (31), 2:1 – Скопинцев (40), 2:2 – Гацкан (89).

Предупреждения: Зуев (56), Маер (57).

13 (6) удары (в створ) 11 (4)

12 фолы 10

5 угловые 1

3 офсайды 3

59 % владения мячом 4

В первом четвертьфинальном кубковом матче краснодарцы и ростовчане сыграли вничью! Зрители стали свидетелями боевого южного дерби, увидев интересную игру. Хозяева начали эту встречу очень мощно, два забитых мяча вытекали из логики игры, но гости смогли отыграть один гол до перерыва. Второй тайм получился не таким зрелищным, как первый. Но в концовке матча капитан «Ростова» Александр Гацкан счет сравнял — 2:2. Ответная встреча пройдет на берегах Дона в феврале.

Фото: твиттер «Краснодара»

Источник: Еженедельник «Футбол»