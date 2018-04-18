Кубок России. 1/2 финала. «Авангард» обыграл «Шинник» и вышел в финал кубка России

В матче между курским «Авангардом» и ярославским «Шинником» определился первый финалист Кубка России. «Авангард», добившись минимальной победы, выходит в финал Кубка и 9-го мая сыграет с победителем пары «Спартак» — «Тосно».

Кубок России. 1/2 финала.

АВАНГАРД — КУРСК — 1:0 (0:0)

Курск. 18 апреля

Стадион: «Трудовые резервы». 10563 зрителей

Судья: Игорь Федотов (Москва)

«Авангард»: Кобзев, Гоцук, Дашаев, Багаев, Гурфов, Нетфуллин, Болов (Тлупов, 84), Киреев (Митасов, 82), Коробов (Концедалов, 89) Федчук, Альшин.

«Шинник»: Яшин, Жестоков, Нарылков, Шайморданов (Земсков, 61), Самойлов, Щадин, Камилов (Лях, 82), Ятченко, Безлихотнов (Булия, 46), Чистяков, Низамутдинов.

Гол: 1:0 — Киреев (79).

Предупреждения: Киреев (13), Нетфуллин (35).

8 (4) удары (в створ) 4 (1)

8 фолы 13

4 угловые 9

1 офсайды 1

56 % владения мячом 44

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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