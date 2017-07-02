Кубок конфедераций. Сборная Португалии обыграла сборную Мексики и заняла третье место

Завершился матч за третье место в Кубке конфедераций. Бронзовые медали увозит домой сборная Португалии.

Кубок конфедераций-2017. Матч за третье место.

ПОРТУГАЛИЯ — МЕКСИКА 2:1 (0:1), 1:0 — доп вр

Москва. 2 июля. 42659 зрителей.

Стадион: «Открытие-Арена». зрителей

Судья: Фахад Аль-Мирсади (Саудовская Аравия)

Португалия: Патрисиу, Пепе, Нету, Элизеу, Семеду, Моутинью (Андриен Силва, 82), Перейра (Гомеш, 82), Пицци (Карвалью, 91) , Мартинш, Андре Силва, Нани (Куарежма, 70).

Мексика: Очоа, Лайюн, Морено, Гуардадо (Достойно Сантос, 80), Эррера, Рейес, Араухо, Маркес (Фабиан, 106), Вела, Эрнандес (Хименес, 85), Перальта (Лосано, 61).

Голы: 0:1 — Нету (54 — в свои ворота), 1:1 — Пепе (90).

Предупреждения: Маркес (16), Семеду (26), Хименес (94), Морено (98).

Удаления: Семеду (106), Хименес (112).

Незабитый пенальти: Силва (16).

23 (6) удары (в створ) 12 (6)

12 угловые 3

1 офсайды 5

19 фолы 27

54 % владения мячом 46

Криштиану Роналду уехал, но не увез с собой удачу сборной Португалии, однако дела чемпионов Европы были не так хороши в начале. На 16 минуте Андре Силва не реализовал пенальти в ворота Очоа. Дальше-больше. Во втором тайме Луиш Нету забил автогол, а многочисленные удары португальцев не завершались успехом. Мексиканцы уже начали праздновать бронзу, когда Пепе, взявший пример с бывшего одноклубника Серхио Рамоса, в дополнительное время сравнял счет и перевел игру в овертайм. Дальше начало происходить что-то странное. Гол с пенальти Адриена Силвы и два удаления игроков у обеих команд и удаление мексиканского тренера. Невероятно нервное окончание игры. Португальцы снова забегают в последний вагон и выигрывают бронзу Кубка конфедераций.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press