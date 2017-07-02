Кубок конфедераций. Сборная Португалии обыграла сборную Мексики и заняла третье место

Завершился матч за третье место в Кубке конфедераций. Бронзовые медали увозит домой сборная Португалии.
Кубок конфедераций-2017. Матч за третье место.
ПОРТУГАЛИЯ — МЕКСИКА 2:1 (0:1), 1:0 — доп вр
Москва. 2 июля. 42659 зрителей.
Стадион: «Открытие-Арена». зрителей
Судья: Фахад Аль-Мирсади (Саудовская Аравия)
Португалия: Патрисиу, Пепе, Нету, Элизеу, Семеду, Моутинью (Андриен Силва, 82), Перейра (Гомеш, 82), Пицци (Карвалью, 91) , Мартинш, Андре Силва, Нани (Куарежма, 70).
Мексика: Очоа, Лайюн, Морено, Гуардадо (Достойно Сантос, 80), Эррера, Рейес, Араухо, Маркес (Фабиан, 106), Вела, Эрнандес (Хименес, 85), Перальта (Лосано, 61).
Голы: 0:1 — Нету (54 — в свои ворота), 1:1 — Пепе (90).
Предупреждения: Маркес (16), Семеду (26), Хименес (94), Морено (98).
Удаления: Семеду (106), Хименес (112).
Незабитый пенальти: Силва (16).
23 (6) удары (в створ) 12 (6)
12 угловые 3
1 офсайды 5
19 фолы 27
54 % владения мячом 46
Криштиану Роналду уехал, но не увез с собой удачу сборной Португалии, однако дела чемпионов Европы были не так хороши в начале. На 16 минуте Андре Силва не реализовал пенальти в ворота Очоа. Дальше-больше. Во втором тайме Луиш Нету забил автогол, а многочисленные удары португальцев не завершались успехом. Мексиканцы уже начали праздновать бронзу, когда Пепе, взявший пример с бывшего одноклубника Серхио Рамоса, в дополнительное время сравнял счет и перевел игру в овертайм. Дальше начало происходить что-то странное. Гол с пенальти Адриена Силвы и два удаления игроков у обеих команд и удаление мексиканского тренера. Невероятно нервное окончание игры. Португальцы снова забегают в последний вагон и выигрывают бронзу Кубка конфедераций.
Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press