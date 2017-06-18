Кубок конфедераций-2017. Видаль и Варгас приносят Чили победу над Камеруном

Состоялась первая встреча в группе B. Сборная Чили обыграла Камерун.

Кубок конфедераций-2017. Группа B, 1-й тур.

КАМЕРУН —ЧИЛИ — 0:2 (0:0)

Москва. 18 июня.

Стадион: «Спартак». 33 372 зрителя.

Судья: Дамир Скомина (Словения)

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум, Сиани (Нгамале, 86), Ангисса (Манджек, 89), Муканджо, Бассогог, Абубакар.

Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Арангис (Сильва, 71), Диас, Босежур, Фуэнсалида (Валенсия, 64), Видаль, Варгас, Пуч (Санчес, 58).

Голы: 0:1 — Видаль (81), 0:2 — Варгас (90).

Предупреждения: Хара (66).

8 (1) удары (в створ) 16 (4)

5 угловые 5

1 офсайды 5

11 фолы 8

38 % владения мячом 62

Первый матч Кубка конфедераций для Москвы держал болельщиков в напряжении: с самого начала встречи опасные моменты имели и чилийцы, и камерунцы. Футболисты Хуана Антонио Пицци имели несколько хороших возможностей открыть счет, но сделали это за несколько мгновений до перерыва: Эдуардо Варгас открылся на пас партнера, отправив голкипера африканцев и мяч в разные стороны. Южноамериканцы успели отпраздновать гол, но судья отменил взятие ворот: после просмотра видеоповтора был замечен офсайд. Во втором тайме ситуация на поле значительно изменилась — инициатива перешла к «неукротимым львам». Но за 10 минут до финального свистка вышедший на замену Санчес сделал навес в штрафную площадь Камеруна на Видаля. Форвард без помех переправил мяч головой в ворота Ондоа и открыл счет в игре. В компенсированное время уже игрок «Арсенала» мог отличиться голом: Санчес обыграл вратаря и ударил по пустым воротам. Защитник номинальных хозяев успел отбить мяч, но Варгас добил снаряд в пустой угол ворот. 2:0 — чилийцы набирают три очка и готовятся к матчу с Германией.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»