Кубок конфедераций-2017. Россия уступила Португалии

Состоялась вторая игра сборной России на Кубке конфедераций-2017. Сборная России с минимальным счетом потерпела поражение от Португалии.

Кубок конфедераций-2017. Группа А, 2-й тур.

РОССИЯ — ПОРТУГАЛИЯ 0:1 (0:1)

Москва. 21 июня.

Стадион: «Спартак». 42759 зрителя.

Судья: Джанлука Рокки (Италия)

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Васин, Комбаров (Полоз, 68), Джикия, Глушаков, Кудряшов (Бухаров, 83), Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

Португалия: Руй Патрисиу, Бруно Алвеш, Пепе, Рафаэл Геррейру (Элизеу, 65), Криштиану Роналду, Андре Силва (Желсон Мартинш, 78), Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Суареш, Адриен Силва (Данилу, 82).

Голы: 0:1 — Роналду (8).

Предупреждения: Глушаков (27), Пепе (57), Бернарду Силва (71), Джикия (72), Самедов (76).

10(0) удары (в створ) 12 (6)

3 угловые 2

2 офсайды 1

13 фолы 10

42 % владения мячом 58

Начало игры полностью осталось за португальцами, и уже на 8-й минуте подача Рафаэла Геррейру с левого фланга нашла в штрафной голову Криштиану Роналду, которому не составило труда переиграть в ближнем бою Игоря Акинфеева и с близкого расстояния послать мяч в сетку. Первый тайм прошел в спокойном темпе и с минимумом опасных моментов. Португальцы выглядели быстрее, сильнее в плане командного взаимодействия и лучше в единоборствах. Второй тайм начался с опаснейшего момента у ворот Игоря Акинфеева, но вратарь сборной России спас команду от второго пропущенного мяча. С выходом Ерохина и Полоза, а также переводом Головина в центр поля к Глушакову игра российской команды стал немного динамичнее и качественнее. Удалось создать пару острых моментов у ворот Патрисиу, однако до удара в створ дело так и не дошло. Португальцы тоже имели возможности для повторного взятия ворот, однако гол, забитый Криштиану Роналду так и остался единственным в этой встрече. 0:1 — Россия терпит первое поражение на Кубке конфедераций, но не теряет шансов выйти в плей-офф. Все будет решать матч с Мексикой 24 июня.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»

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