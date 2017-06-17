Кубок конфедераций-2017. Россия добивается победы над Новой Зеландией в дебютной встрече турнира

Состоялся первый матч Кубка конфедераций-2017. В матче открытия сборная России добилась уверенной победы над Новой Зеландией.

Кубок конфедераций-2017. Группа А, 1-й тур.

РОССИЯ — НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ — (1:0)

Санкт-Петербург. 17 июня.

Стадион: «Санкт-Петербург Арена». 50251 зритель.

Судья: Вильмар Перес (Колумбия)

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90).

Новая Зеландия: Маринович, Дюрант, Колви (Паттерсон, 83), Боксолл, Винне, Макглинчи, Рохас (Смелц,71), Смит, Томас, Вуд, Барбарусес (Туилома, 61).

Голы: 1:0 — Боксолл (31 — в свои ворота), 2:0 — Смолов (69).

6 (10) удары (в створ) 11 (5)

7 угловые 8

0 офсайды 2

22 фолы 6

44 % владения мячом 56

С самого начала матча команда Станислава Черчесова обосновалась в штрафной площади гостей: дважды защитники Новой Зеландии выносили мяч с ленты ворот, а позже Федор Смолов забил гол, но его отменили из офсайда. Но на 31-й минуте Денис Глушаков обыграл голкипера соперника и добил мяч в пустые ворота. Во время перерыва FIFA официально переписала гол на защитника новозеландцев Боксолла. Второй тайм не изменил общего хода встречи — российская сборная атаковала, игроки Энтони Хадсона пытались выйти в контратаку. За двадцать минут до финального свистка Федор Смолов воспользовался пасом партнеров и отправил мяч в нижний угол ворот. 2:0 — и сборная России одерживает победу в первой игре Кубка.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.