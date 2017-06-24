Кубок конфедераций-2017. Португалия громит Новую Зеландию

Состоялся третий тур в группе А. Сборная Португалии разгромила Новую Зеландию, забив четыре мяча в ворота соперника. Команда Фернанду Сантуша вышла в плей-офф с первого места и теперь ждет соперника по полуфиналу, который состоится 28 июня в Казани.

Кубок конфедераций-2017. Группа B. 3-й тур.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ —ПОРТУГАЛИЯ — 0:4 (0:2)

Санкт-Петербург. 24 июня.

Стадион «Крестовский».

Судья: Марк Гейгер (США)

Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Пепе, Семеду, Элизеу, Моутинью, Бернарду Силва (Пицци, 46), Перейра Данилу, Куарежма, Роналду (Нани, 67), Андре Силва.

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Макглинчи (Туилома, 37) , Вуд, Рохас, Томас, Льюис (Барбарусес, 65), Ингэм, Дойл, Смит, Дюрант (Смелц, 74).

Голы: 0:1 — Роналду (33, с пенальти), 0:2 — Бернарду Силва (37) 0:3 — Андре Силва (80), 0:4 — Нани (90).

Предупреждения: Льюис, (19), Семеду, (21), Пепе (56), Ингэм (82).

9 (3) удары (в створ) 22 (12)

1 угловые 12

1 офсайды 1

17 фолы 5

41 % владения мячом 59

Португальцы без особых проблем обыграли Новую Зеландию. Игра решилась уже в первом тайме. Первый мяч забил Криштиану Роналду с пенальти. Этот гол вывел четырехкратного обладателя «Золотого мяча» на второе место среди лучших бомбардиров европейских сборных за всю историю. Теперь у Роналду 75 голов, такое же количество и у венгра Шандора Кочиша. А на на первом месте в этом списке — другой венгр Ференц Пушкаш (84). К перерыву португальцы вели уже с разницей в два мяча. А после перерыва забили еще дважды. Новозеландцы так и не смогли ничего противопоставить чемпионам Европы. Португалия выдала самый результативный матч на турнире и вышла в плей-офф с первого места.

Фото: Официальный твиттер Кубка конфедераций FIFA 2017

Источник: Еженедельник «Футбол»