Кубок конфедераций-2017. Мексика обыграла Новую Зеландию

В группе А состоялся 2 тур. Мексиканцы обыграли команду Новой Зеландии.

Кубок конфедераций-2017. Группа А, 2-й тур.

МЕКСИКА — НОВАЯ ЗЕЛАДНИЯ 2:1 (0:1)

Сочи. 21 июня.

Стадион: «Фишт».

Судья: Бакари Папа Гассама (Гамбия)

Мексика: Талавера, Араухо, Аланис (Эррера, 46), Сальседо (Морено, 33 (Маркес, 68)), Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, дос Сантос, Дамм, Перальта.

Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм (Паттерсон, 88) Льюис (Туилома, 58), Макглинчи, Рохас (Барбарусос, 73), Томас, Вуд.

Голы: 0:1 — Крис Вуд (42), 1:1 — Хименес (54), 2:1 Перальта (73)

Предупреждения: Томас (27), Маркес (82).

22 (10) удары (в створ) 10 (4)

7 угловые 5

1 офсайды 3

14 фолы 18

66 % владения мячом 34

В очень непростом матче Мексика добыла первую победу на этом Кубке конфедераций. Счет в матче открыла сборная Новой Зеладнии, однако во втором тайме мексиканцы смогли перевернуть ход игры. Победа позволила им свариться по очкам с Португалией. Теперь России нужна будет только победа 24 июня, чтобы выйти из группы.



Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press