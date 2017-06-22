Кубок конфедераций-2017. Германия и Чили сыграли вничью

Состоялась вторая встреча во втором туре в группе B. Сборные Германии и Чили сыграли вничью.

Кубок конфедераций-2017. Группа B, 2-й тур.

ГЕРМАНИЯ — ЧИЛИ — 1:1 (1:1)

Казань. 22 июня.

Стадион: «Казань Арена».

Судья: Алиреза Фагани (Иран)



Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Мустафи, Хектор, Руди, Джан, Киммих, Горецка, Дракслер, Штиндль.

Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Босежур, Эрнандес, Диас (Медель, 70), Арангис (Силва, 89), Видаль, Варгас (Родригес, 82), Санчес.

Голы: 0:1 — Санчес (6), 1:1 — Штиндль (42).

Предупреждения: Штиндль (20), Руди (60), Санчес, (64), Босежур (80)

9 (3) удары (в створ) 11 (4)

1 угловые 4

1 офсайды 2

13 фолы 18

51 % владения мячом 49

В этом матче все решилось еще в первом тайме. Чилийцы забили быстрый гол, воспользовавшись нетипичной для немцев ошибкой в обороне. Позже, южноамериканцы могли удвоить преимущество, но чуть-чуть не повезло. В концовке тайма немцы забили свой гол. Во втором тайме тем игры спал, что и привело к итоговой ничьей.

Фото: Официальный твиттер Кубка Конфедераций FIFA 2017

Источник: Еженедельник «Футбол»