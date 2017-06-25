Кубок конфедераций-2017. Чили в полуфинале встретится с Португалией

Завершился третий тур в группе B. Сборная Чили сыграла вничью с Австралией и вышла в 1/2 турнира, где встретится с Португалией. Матч пройдет в Казани 28 июня.
Кубок конфедераций-2017. Группа B. 3-й тур.
ЧИЛИ —АВСТРАЛИЯ — 1:1 (0:1), 33639 зрителей.
Москва. 25 июня.
Стадион «Спартак».
Судья: Джанлука Рокки (Италия)
Чили: Браво, Мена, Исла, Сильва, Фуэнсалида (Родригес, 61), Алексис Санчес, Видаль, Варгас, Диас (Варгас, 83), Хара, Арангис (Эрнандес, 47).
Австралия: Райан, Макгован, Сэйнсбари (Райт, 73), Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэхилл (Леки, 56), Круз, Юрич (Макларен, 63).
Голы: 0:1 — Троизи (42), 1:1 — Родригес (67).
Предупреждения: Лоунго (21), Тройзи (31), Кэхилл (33), Бехич (45), Видаль (57).
13 (6) удары (в створ) 11 (3)
1 угловые 5
4 офсайды 2
10 фолы 13
53 % владения мячом 47
В концовке первого тайма первыми забили австралийцы, что стало неожиданностью. Однако в середине второй половины встречи чилийцы смогли счет сравнять. Матч так и завершился в ничью, что позволило команде из Южной Америки выйти в плей-офф. Для австралийца Тима Кэххила этот матч стал 100-м за национальную команду. Больше в истории Австралии за сборную не играл ни один футболист.
Фото: Официальный твиттер Кубка конфедераций FIFA 2017
Источник: Еженедельник «Футбол»