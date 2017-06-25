Кубок конфедераций-2017. Чили в полуфинале встретится с Португалией

Завершился третий тур в группе B. Сборная Чили сыграла вничью с Австралией и вышла в 1/2 турнира, где встретится с Португалией. Матч пройдет в Казани 28 июня.

Кубок конфедераций-2017. Группа B. 3-й тур.

ЧИЛИ —АВСТРАЛИЯ — 1:1 (0:1), 33639 зрителей.

Москва. 25 июня.

Стадион «Спартак».

Судья: Джанлука Рокки (Италия)

Чили: Браво, Мена, Исла, Сильва, Фуэнсалида (Родригес, 61), Алексис Санчес, Видаль, Варгас, Диас (Варгас, 83), Хара, Арангис (Эрнандес, 47).

Австралия: Райан, Макгован, Сэйнсбари (Райт, 73), Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэхилл (Леки, 56), Круз, Юрич (Макларен, 63).

Голы: 0:1 — Троизи (42), 1:1 — Родригес (67).

Предупреждения: Лоунго (21), Тройзи (31), Кэхилл (33), Бехич (45), Видаль (57).

13 (6) удары (в створ) 11 (3)

1 угловые 5

4 офсайды 2

10 фолы 13

53 % владения мячом 47

В концовке первого тайма первыми забили австралийцы, что стало неожиданностью. Однако в середине второй половины встречи чилийцы смогли счет сравнять. Матч так и завершился в ничью, что позволило команде из Южной Америки выйти в плей-офф. Для австралийца Тима Кэххила этот матч стал 100-м за национальную команду. Больше в истории Австралии за сборную не играл ни один футболист.

Фото: Официальный твиттер Кубка конфедераций FIFA 2017

Источник: Еженедельник «Футбол»