Кубок конфедераций-2017. Чили — в финале Кубка конфедераций

Определился первый финалист Кубка конфедераций-2017. Сборная Чили одержала победу в серии пенальти.

Кубок конфедераций-2017. 1/2 финала

ПОРТУГАЛИЯ — ЧИЛИ — 0:0 (0:0), 0:3 — по пен.

Казань. 28 июня.

Стадион «Казань Арена». 40855 зрителей.

Судья: Алиреза Фагани (Иран)

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Андре Силва (Нани, 77), Бернарду Силва (Куарежма, 83), Адриен Сильва (Моутинью, 103), Карвалью, Гомеш (Желсон, 117), Элизеу, Роналду, Седрик.

Чили: Браво, Исла (Фуэнсалида, 120), Санчес, Видаль, Эрнандес (Сильва, 114), Варгас (Родригес, 87), Босежур, Медель, Хара, Арангис, Диас.

Предупреждения: Хара (23), Карвалью (31), Сильва (43), Эрнандес (51), Фонте (97), Алвеш (111), Седрик (115).

15 (3) удары (в створ) 15 (3)

7 угловые 5

0 офсайды 2

11 фолы 13

44 % владения мячом 56

Чемпионы своих континентов без раскачки начали демонстрировать атакующую игру. Еще в первые десять минут болельщики на стадионе в Казани могли увидеть два забитых мяча: сначала Варгас не реализовал выход один на один с Патрисиу, а позже Браво спас чилийцев от гола в исполнении Сильвы. Команды играли на высоких скоростях и часто совершали грубые фолы. Во второй половине встречи общая картина матча не изменилась: южноамериканцы и европейцы имели множество моментов, но забить никак не удавалось. Во время двух дополнительных таймов номинальные хозяева нарушали правила на игроках La Roja, а под конец 120 минут случился курьезный эпизод: на чилийце Сильве были нарушены правила в штрафной площади, но пенальти так и не был назначен. За несколько мгновений до финального свистка футболисты Хуана Пицци нанесли удары по штанге и перекладине ворот соперника. Серия пенальти стала бенефисом Клаудио Браво: голкипер отразил три послематчевых удара, а его команда победила — 3:0.

Фото: официальный твиттер КК-2017

Источник: Еженедельник «Футбол»