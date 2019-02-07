Кубок Испании. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью

Первый матч 1/2 финала противостояния «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании завершился вничью. Команды забили по голу.

На 6-й минуте счет открыл нападающий сливочных Лукас Васкес. На 57-й забил форвард сине-гранатовых Малком.

Ответный матч состоится 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

Первая игра второй пары полуфиналистов «Бетис» – «Валенсия» состоится сегодня, 7 февраля, в 23:00 по московскому времени. Ответный – 28 февраля.

«В целом, ничья закономерна. Команды справились друг с другом. Теперь все решится в ответном матче. Вероятность прохода «Реала» равна 50%, даже несмотря на то, что они будут играть дома.

В таких матчах не может быть фаворита. «Барселона» и «Реал» — лучшие команды Испании и Европы на данный момент», — сказал после матча игрок «Барселоны» Серхио Бускетс.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»