«Кубани», «Томи» и еще двум клубам отказано в лицензии, заявка «Тосно» отложена

Ряд российских клубов не получили лицензии от РФС, а заявка клуба «Тосно» отложена. Об этом заявил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

«Лицензирование на данный момент прошли 43 футбольных клуба, в том числе «Спартак-2» и «Зенит-2». Получили лицензии 37 клубов – все участники РФПЛ и ФНЛ плюс «Торпедо» из Армавира. Четырем клубам отказано – «Томи», «Луч-Энергии», «Факелу» и «Кубани». У них есть возможность подать апелляционные жалобы в течение трех дней с момента письменного уведомления; предварительная дата заседания апелляционного комитета – 30 мая. Заявка «Тосно» отложена. Пока не буду говорить почему», — заявил Летин.

Напомним, что «Томь» уже досрочно покинула РФПЛ, а «Тосно» вышел со второго места в Премьер-лигу.

Фото: официальный сайт «Тосно»

Источник: ТАСС