«Кубань» не выполняет требования РФС, не выплачивая деньги экс-тренеру команды Дану Петреску

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство «Кубани» до сих пор не выплатило зарплату за 4 месяца  румынскому специалисту Дану Петреску. Об этом сообщил агент тренера Николай Пырнеу.

«Дан Петреску и его помощники по «Кубани» до сих пор не получили денег от руководства клуба. С июня по сентябрь 2016 года специалистам не было выплачено ни копейки! И это несмотря на требование РФС расплатиться с румыном и его штабом в ближайшее время.

Также клуб имеет задолженность перед экс-футболистами «Кубани»: Шандау, Бальде, Букуром. Контракты с игроками закончились еще летом 2016 года. Но краснодарцы до сих пор не рассчитались с данными спортсменами в полном объеме», — заявил Пырнеу.

Напомним, 23 декабря палата по разрешению споров РФС обязала руководителей жето-зеленых рассчитаться с экс-тренером команды и его помощниками за 4 месяца. 49-летний специалист покинул «Кубань» 4 октября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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