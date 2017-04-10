«Кубань» не будут расформировывать

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что футбольный клуб не сможет пройти лицензирование. Также деятель заявил, что ни о какой новой команде не может идти и речи.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом организации НАО «Футбольный клуб «Кубань». В понедельник интернет-портал «Кубань. Вся правда о клубе» сообщил, что кураторы клуба из администрации якобы уже решили создать клуб «Кубань-1928», который станет заменой не прошедшей лицензирование «Кубани» и будет выступать во втором дивизионе чемпионата страны.

«Откуда такая информация? На заборе тоже пишут, это не соответствует действительности, бред полный. Очередная война против нас, не знаю, откуда это вообще берется, в какой голове рождается. У меня только одна мысль — команда дает результат, и ее хоть как-то пытаются колыхнуть.

Нам бы хотелось продолжить выступления в Футбольной национальной лиге и в следующем году выйти в Российскую футбольную премьер-лигу. Это идеальное развитие событий», — заявил Крапивка.

После 30 туров ФНЛ «Кубань» занимает девятое место в турнирной таблице с 40 очками и находится в шести очках от зоны стыковых матчей за выход в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС