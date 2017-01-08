Куасси Эбуэ перейдет в шотландский «Селтик»

Автор: Никита Поляков 1 Comments

Куасси

Ив Амагбеньон, агент полузащитника «Краснодара» Куасси Эбуэ, сообщил, что его клиент в понедельник станет игроком «Селтика». Клубы уже согласовали трансфер 19-летнего ивуарийца, благодаря которому «быки» получат 3,5 миллиона евро.

«Все проходит хорошо, завтра трансфер будет подтвержден официально», – заявил Амагбеньон.

Напомним, что в текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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Фото: Официальный сайт «Краснодара»
Источник: ТАСС

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Никита Поляков

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One thought on “Куасси Эбуэ перейдет в шотландский «Селтик»

  1. Уведомление: Куасси Эбуэ перейдет в шотландский «Селтик»

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