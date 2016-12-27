«Крылья Советов» получат 247 миллионов рублей из бюджета

Радостную для клуба новость сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Комитет по бюджету парламента Самарской области постановил выделить из неосвоенных средств 517 миллионов рублей на поддержку спортивных клубов ФК «Крылья Советов» и ХК «Лада».

«Мы приняли такое решение, так как оба клуба переживают непростое время. «Лада» живет в долг, а бюджет «Крыльев Советов» урезан. Хоккейный клуб получит примерно 270 млн рублей. Это позволит «Ладе» решить все проблемы с задолженностями в этом сезоне», — заявил Шляхтин.

После 17-ти туров «Крылья Советов» набрали 15 очков и занимают 12-е место в таблице.

Фото: официальный сайт ФК «Крылья Советов»

Источник: «Р-Спорт»