«Крылья Советов» планируют усилиться игроком испанского «Вальядолида»

Самарский клуб нацелился на нападающего «Вальядолида» Деяна Дражича. Сербский футболист на данный момент находится в аренде.

«Крылья Советов» ищет усиление атакующей линии в Испании. Деян Дражич может вскоре перейти в самарский клуб. Отметим, что сербский нападающий находится в аренде в «Вальядолиде». Права на игрока принадлежат «Сельте».

21-летний форвард провел в этом сезоне 7 матчей. Результативными действиями отметиться не сумел. «Вальядолид» выступает в Сегунду и борется за выход в испанскую Примеру. Сейчас у команды 34 очка и они находятся на 6-ой позиции.

Самарские «Крылья» благодаря последним матчам сумели выбраться из зоны вылета. Команда Вадима Скрипченко на 12 месте с 15-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Mozzart Sport