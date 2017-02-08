«Крылья Советов» объявили о приобретении Срджана Мияиловича

Состав «Крыльев Советов» пополнил сербский полузащитник Срджан Мияилович. Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий «Кайсериспор».

«Я знаю, что «Крылья Советов» – это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести «Крыльям» максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперед.

В «Кайсериспоре» вы играли вместе с бразильцем Веллитоном, выступавшим ранее за «Спартак». Мы немного поговорили перед моим переходом в «Крылья». Он рассказал мне о премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и «Кайсериспора» все было хорошо.

Мне нравится игра, которую показывают «Крылья». Посмотрим, как все сложится дальше. Повторюсь – хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов», — рассказал Срджан Мияилович.

Срджан является опорным полузащитником. На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за «Црвену Звезду». Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет.

Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»