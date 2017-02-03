«Крылья Советов» не собираются покупать Деяна Дражича



«Крылья Советов» не владеют никакими сведениями о возможном приобретении сербского футболиста Деяна Дражича. Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее появилась информация , согласно которой «Крылья Советов» могут приобрести у испанской «Сельты» 21-летнего нападающего, выступающего на правах аренды за «Вальядолид».

«Никаких сведений об этом нет, а без меня трансферы не ведутся», — сказал Шашков.

Также гендиректор отметил, что клуб ищет усиление в линии нападения и полузащиты. «Мы планируем взять еще два-три человека. Одного по возможности в атаку, одного — в полузащиту», — заявил Шашков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС



