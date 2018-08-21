«Крылья Советов» намерены подписать 20-летнего уругвайца, которого хотел «Милан»

Автор: Евгений Морозов 0

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб намерен подписать контракт с уругвайским защитником Агустином Рохелем. Игрок ранее мог перейти в «Милан».

«Крылья Советов» собираются подписать четырехлетний контракт с Агустином Рохелем. Это перспективный и серьезный футболист.

В течение двух дней окончательно договоримся, получим все документы и будем заявлять.

Он перейдет в качестве свободного агента, но необходимо выплатить компенсацию», – сказал Шикунов.

Рохель в составе молодежной сборной Уругвая стал победителем чемпионата Южной Америки-2017.

Ранее он выступал за «Насьональ». В сезоне-2017 он провел за клуб в общей сложности 14 матчей и забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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