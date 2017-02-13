«Крылья Советов» намерены арендовать Александра Зуева

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Зуев

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев может провести вторую часть сезона в «Крыльях Советов». Рассматривается вариант аренды.

Вингер «Спартака» Александр Зуев может провести вторую часть сезона российской Премьер-лиги в «Крыльях Советов», куда он отправится на правах аренды.

В текущем розыгрыше чемпионата России 20-летний футболист сыграл за московский клуб 6 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

«Крылья Советов» после 17 игр располагаются на 12 строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 15 очков.

 

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Вадим Павлов

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