«Крылья Советов» намерены арендовать Александра Зуева

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев может провести вторую часть сезона в «Крыльях Советов». Рассматривается вариант аренды.

Вингер «Спартака» Александр Зуев может провести вторую часть сезона российской Премьер-лиги в «Крыльях Советов», куда он отправится на правах аренды.

В текущем розыгрыше чемпионата России 20-летний футболист сыграл за московский клуб 6 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

«Крылья Советов» после 17 игр располагаются на 12 строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 15 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс