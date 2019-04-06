«Крузейро» подписал сына легендарного футболиста

Жоао Мендес, сын бывшего игрока сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с «Крузейро». 14-летний игрок подписал с клубом соглашение на шесть лет.

Мендес будет выступать в составе юношеских команд «Крузейро». Бразилец успешно прошёл просмотр в клубе, не сообщив при этом, что является сыном обладателя «Золотого мяча» 2005 года.

«Игрок имеет уникальные данные. Уверен, в ближайшее время мы интегрируем его в нашу профессиональную команду», — заявил директор молодёжных команд «Крузейро» Амарилдо Рибейро .

Роналдиньо завершил футбольную карьеру в январе 2018 года в возрасте 39 лет. Он выступал за такие известные клубы, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». В 2002-м Роналдиньо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo