Кристофер Самба: «Борщ? Всю зарплату готов был отдать ради него»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Кристофер Самба

Конглоезский футболист Кристофер Самба вспомнил о периоде своей карьеры в московском «Динамо». Защитник остался доволен питанием в России.

«Еда в России — это что-то, просто супер! Правда, блюда из именно вашей национальной кухни я мало пробовал. В ресторанах больше подают европейские блюда.

Но борщ я теперь просто обожаю. Очень вкусное блюдо. А главное, очень сытное. Я был готов отдать за него чуть ли не всю зарплату. В общем, в клубах России трудно быть в оптимальном весе. Кормят прекрасно!», — заявил Кристофер.

За бело-голубых Самба выступал с 2013 по 2016 годы. В составе «Динамо» 32-летний конголезец сыграл 38 матчей и забил 6 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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