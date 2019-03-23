Кристиан Пануччи покинул пост главного тренера сборной Албании

Автор: Владислав Маслов 0

Итальянец возглавлял «орлов» с 2018 года. Ранее Пануччи работал ассистентом Фабио Капелло в национальной сборной России.

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи, ранее работавший в национальной команде России, отправлен в отставку.

Накануне сборная Албании проиграла национальной команде Турции (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В следующей игре, со сборной Андорры, которая состоится 25 марта, албанскую команду будут возглавлять Эрвин Булку и Сулейман Мема.

Пануччи работал в национальной команде России с 2012 по 2014 год. Специалист занимал пост ассистента Фабио Капелло. В 2018 году итальянский тренер возглавил сборную Албании. Пануччи работал также в таких командах, как «Ливорно» и «Тернана».

Фото: Global Look Press
Источник: оф. сайт Федерации футбола Албании 

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