Кристиан Нобоа: «Я не останусь в «Ростове»

Эквадорский футболист «Ростова» Кристиан Нобоа заявил о своем будущем. Полузащитник не останется в команде после ухода Курбана Бердыева.

«Раз Бердыев покинул «Ростов», то я тоже тут не останусь. В ближайшее время поговорю с агентом о вариантах для продолжения карьеры.

Бердыев? С Курбаном Бекиевичем поговорю в первую очередь: нужно узнать о его решении по поводу продолжения совместного сотрудничества. Затем уже посмотрим, как все сложится», — заявил южноамериканец.

Сегодня Бердыев и его штаб официально прекратили работу в южном клубе. При специалисте желто-синие смогли добиться второго места в РФПЛ по итогам сезона 2015/16 и дебютировали на групповой стадии Лиги чемпионов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт