Кристиан Нобоа: «Я не останусь в «Ростове»

Эквадорский футболист «Ростова» Кристиан Нобоа заявил о своем будущем. Полузащитник не останется в команде после ухода Курбана Бердыева.
«Раз Бердыев покинул «Ростов», то я тоже тут не останусь. В ближайшее время поговорю с агентом о вариантах для продолжения карьеры.
Бердыев? С Курбаном Бекиевичем поговорю в первую очередь: нужно узнать о его решении по поводу продолжения совместного сотрудничества. Затем уже посмотрим, как все сложится», — заявил южноамериканец.
Сегодня Бердыев и его штаб официально прекратили работу в южном клубе. При специалисте желто-синие смогли добиться второго места в РФПЛ по итогам сезона 2015/16 и дебютировали на групповой стадии Лиги чемпионов.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт