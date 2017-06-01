Кристиан Нобоа: «Я не останусь в «Ростове»

Автор: Дмитрий Темников 0

 

Нобоа

Эквадорский футболист «Ростова» Кристиан Нобоа заявил о своем будущем. Полузащитник не останется в команде после ухода Курбана Бердыева.

«Раз Бердыев покинул «Ростов», то я тоже тут не останусь. В ближайшее время поговорю с агентом о вариантах для продолжения карьеры.

Бердыев? С Курбаном Бекиевичем поговорю в первую очередь: нужно узнать о его решении по поводу продолжения совместного сотрудничества. Затем уже посмотрим, как все сложится», — заявил южноамериканец.

Сегодня Бердыев и его штаб официально прекратили работу в южном клубе. При специалисте желто-синие смогли добиться второго места в РФПЛ по итогам сезона 2015/16 и дебютировали на групповой стадии Лиги чемпионов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Нобоа

Кристиан Нобоа: «Спартак» заслужил чемпионство»

Курбан Бердыев

Бердыев ждет решения «Рубина» и «Зенита». «Ростов» рискует лишиться половины команды

Кристиан Нобоа, Ростов

«Ростов» пока не предложил контракт Кристиану Нобоа

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 