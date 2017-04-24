Кристиан Нобоа: «Спартак» заслужил чемпионство»

Эквадорский футболист «Ростова» Кристиан Нобоа высказал свое мнение по поводу ближайшего будущего московского «Спартака». Полузащитник порассуждал относительно возможной победы москвичей в РФПЛ.

– «Спартак» занимает первое место. Отрыв от ЦСКА — целых 7 очков, но впереди еще шесть матчей. . Если москвичи смогут удачно сыграть в дерби и остальных пяти встречах, то точно станут чемпионами.

При Валерии Карпине красно-белые тоже претендовали на победу после первой части чемпионата, но весной все провалили. Это футбол, здесь все непредсказуемо. «Спартак» показывает хороший футбол и заслужил победы в чемпионате. Теперь все зависит от команды Карреры», — заявил Нобоа.

Напомним, в прошлом туре Кристиан помог южанам одержать разгромную победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ростова».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»