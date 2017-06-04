Кристиан Нобоа переходит в «Зенит»

Автор: Евгений Морозов 0

Кристиан Нобоа, Ростов

Соглашение с футболистом рассчитано на три года. В «Зенит» полузащитник переходит в качестве свободного агента.

Карьеру футболиста начинал в клубе «Эмелек» из своего родного города. В 2007 году подписал контракт с казанским «Рубином», став первым эквадорцем в чемпионате России. В составе казанцев стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

С 2012 по 2104 год выступал за московское «Динамо». В январе 2015 года перешел в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом». В составе команды Курбана Бердыева стал серебряным призером чемпионата России.

Фото: Global Loook Press
Источник: официальный сайт «Зенита»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Маурисио

Маурисио может стать игроком «Ростова» или «Зенита»

Джано

Джано Ананидзе: «Зенит» самый сильный»

Спартак, ЦСКА, Россия

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА получили лицензии от УЕФА

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 