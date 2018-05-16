Кристиан Эриксен может перейти в «Барселону»

Автор: Михаил Серебряков 0

 

Christian EriksenПолузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Также вероятность перехода повысится в случае, если из команды уйдет главный тренер Маурисио Почеттино.

Как сообщают испанские СМИ, агент футболиста Мартин Схутс проинформировал руководство сине-гранатовых, что летом будет возможен вариант, при котором Эриксен покинет «шпор».

«Барселона» уже предпринимала попытки купить Эриксена в 2017 году, однако тогда «Тоттенхэм» отказался расставаться с 26-летним футболистом.

Ранее в прессе появились сообщения, что «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за переход Эриксена £ 100 млн (€ 113,5 млн) летом.

В этом сезоне датчанин провел 37 игр, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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