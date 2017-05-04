Кристиан Бентеке: «Могу переехать в Китай, ведь мне не стать Месси или Роналду»

Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке не исключил, что однажды переберется в Китай. Бельгиец подчеркнул, что денежный вопрос для него весьма значим.

«У всех своя карьера. Кто-то играет ради трофеев, другие – ради денег. Мне важно и то, и другое. Но я понимаю, что время идет вперед, мне никогда не стать Месси или Криштиану Роналду, которые могут выиграть много титулов. Поэтому не буду исключать переезда в Китай», — сказал нападающий.

В текущем сезоне Кристиан Бентеке провел 33 матча за «Кристал Пэлас» в АПЛ. В них она забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Foot Magazine

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»