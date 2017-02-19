Кристиан Бассогог стал игроком китайского клуба

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Кристиан Бассогог

Кристиан Бассогог перешел в китайский клуб. Ранее футболистом интересовался «Локомотив».

Камерунский полузащитник «Ольборга» Кристиан Бассогог официально стал игроком китайского клуба «Хэнань Цзянье». Датчане выручили от продажи 21-летнего игрока, признанного лучшим футболистом минувшего Кубка Африки, рекордную сумму – около 2 миллионов евро.

«Я получил предложение, от которого нельзя было отказаться», – заявил Бассогог.

Ранее сообщалось, что Бассогог может перейти в «Локомотив». Московский клуб предлагал за него около 5 миллионов евро

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ольборга»

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Вадим Павлов

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