Кристиан Бассогог стал игроком китайского клуба

Кристиан Бассогог перешел в китайский клуб. Ранее футболистом интересовался «Локомотив».

Камерунский полузащитник «Ольборга» Кристиан Бассогог официально стал игроком китайского клуба «Хэнань Цзянье». Датчане выручили от продажи 21-летнего игрока, признанного лучшим футболистом минувшего Кубка Африки, рекордную сумму – около 2 миллионов евро.

«Я получил предложение, от которого нельзя было отказаться», – заявил Бассогог.

Ранее сообщалось, что Бассогог может перейти в «Локомотив». Московский клуб предлагал за него около 5 миллионов евро

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ольборга»