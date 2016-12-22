«Кристал Пэлас» уволил Алана Пардью с поста главного тренера

Главный тренер «Кристал Пэлас » Алан Пардью отправлен в отставку. Команда в поисках нового специалиста.

55-летний специалист принял команду по ходу сезона-2014/15 и привел «Пэлас» к рекордному для него 10-му месту в АПЛ. В прошлом сезоне лондонцы под его руководством дошли до финала Кубка Англии.

В заявлении «Кристал Пэлас» сказано, что клуб постарается найти замену Пардью как можно скорее, но на данный момент не определился в кандидатурой.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»