«Кристал Пэлас» уволил Алана Пардью с поста главного тренера

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Главный тренер «Кристал Пэлас » Алан Пардью отправлен в отставку. Команда в поисках нового специалиста.

55-летний специалист принял команду по ходу сезона-2014/15 и привел «Пэлас» к рекордному для него 10-му месту в АПЛ. В прошлом сезоне лондонцы под его руководством дошли до финала Кубка Англии.

В заявлении «Кристал Пэлас» сказано, что клуб постарается найти замену Пардью как можно скорее, но на данный момент не определился в кандидатурой.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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