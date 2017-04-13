«Кристал Пэлас» не сможет выкупить трансфер Мамаду Сако

Французский защитник вряд ли останется в «Пэласе». В договоре по его аренде нет условия выкупа игрока.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в арендном соглашении с «Кристал Пэлас» по защитнику Мамаду Сако нет пункта о выкупе прав на игрока. Сам 27-летний француз ранее заявлял, что был бы рад вновь сыграть за «красных». Зимой Мамаду Сако интересовались московский «Спартак», «Севилья», «Фенербахче», «Галатасарай», «Лион» и «Марсель». Английский клуб хотел продать игрока за 35 миллионов евро, так как француз поссорился с главным тренером команды.

Мамаду Сако перешел в «Ливерпуль» в 2013 году из «ПСЖ». В текущем сезоне он провел в аренде за «Кристал Пэлас» шесть игр в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»