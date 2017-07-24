«Кристал Пэлас» купил юного защитника «Аякса» за 9 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Хайро Ридевалд

«Кристал Пэлас» объявил о переходе из «Аякса» защитника Хайро Ридевалда. 20-летний футболист подписал с «орлами» контракт сроком на пять лет.

Сумма сделки не разглашается, но, по данным английских СМИ, она составила около 9 миллионов евро. Ридевалд воссоединится в «Кристал Пэлас» с Франком де Буром, при котором он дебютировал за первую команду «Аякса» в 2013 году.

В минувшем сезоне Ридевалд провел 16 матчей за «Аякс» в Ередивизии.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Кристал Пэлас»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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