«Кристал Пэлас» купил юного защитника «Аякса» за 9 миллионов евро

«Кристал Пэлас» объявил о переходе из «Аякса» защитника Хайро Ридевалда. 20-летний футболист подписал с «орлами» контракт сроком на пять лет.

Сумма сделки не разглашается, но, по данным английских СМИ, она составила около 9 миллионов евро. Ридевалд воссоединится в «Кристал Пэлас» с Франком де Буром, при котором он дебютировал за первую команду «Аякса» в 2013 году.

В минувшем сезоне Ридевалд провел 16 матчей за «Аякс» в Ередивизии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Кристал Пэлас»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»