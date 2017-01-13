«Кристал Пэлас» близок к подписанию контракта с Патрисом Эвра

«Кристал Пэлас» находится в шаге от приобретения левого защитника «Ювентуса» Патриса Эвра. Французский ветеран больше не намерен наблюдать за футболом со скамейки запасных.

В июле 2014 Патрис присоединился к «Ювентусу», с которым по два раза праздновал победу в Серии А и Кубке Италии. Однако нынешний сезон складывается для 35-летнего француза гораздо сложнее, нежели предыдущие.

D этом сезоне Эвра сыграл лишь 247 минут в рамках Серии А, а на матч против «Болоньи» в минувшие выходные даже не попал в заявку. Это подталкивает ветерана на мысли об уходе из клуба, с которым у него остается шесть месяцев по контракту.

Как сообщается, Патрис уже значительно продвинулся в переговорах о переходе в «Кристал Пэлас», который готов предложить опытному защитнику контракт на полтора года.

Ранее в своей карьере Эвра провел восемь сезонов в «Манчестер Юнайтед», пять раз выиграв Премьер-Лигу, трижды Кубок Лиги, а также Лигу Чемпионов и клубный Чемпионатом Мира.

Добавим, что ранее французского защитника связывали с переходом в «Валенсию» и «Вест Хэм», а также с возвращением в «Юнайтед» на тренерскую работу, однако в данный момент вариант с «Пэлас» является приоритетным для Патриса.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian