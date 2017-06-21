Криштиану Роналду заплатит 14,8 млн евро испанским властям, чтобы избежать тюрьмы

Автор: Антон Муша 0

Криштиану Роналду

Звездному португальцу порекомендовали выплатить эту сумму  испанским налоговым органам. В противном случае ему грозит реальный тюремный срок.

Ранее налоговые органы Испании обвинили Роналду в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы в размере 14,7 млн евро. Утверждается, что Криштиану сумел укрыть средства с помощью общественной организации, которую создал в 2010 году. Футболист обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В общей сложности он обвиняется в четырёх налоговых преступлениях. Также сообщалось, что игрок выразил желание покинуть «Реал» из-за обвинений испанских властей, но прежде хотел бы дать показания в суде 31 июля, чтобы доказать свою невиновность.

Фото: Global Look Press
Источник: Cope

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Антон Муша

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