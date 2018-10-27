Криштиану Роналду забил сумасшедший мяч в ворота «Эмполи»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Роналду

«Ювентус» обыграл в матче 10-го тура чемпионата Италии «Эмполи» (2:1). Победу туринцам принес Криштиану Роналду, оформивший дубль. Особенно красивым получился второй мяч СR7, забитый сильным ударом из-за штрафной площади.

«Это был тяжелый матч, тем более совсем недавно мы играли в Лиге чемпионов. В первом тайме мы не вкатились в игру, но после перерыва дела стали получше, мы владели мячом и в целом инициативой. Считаю, что «Ювентус» заслужил эту победу», — заявил после игры Роналду.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» нынешним летом и уже успел забить за новый клуб 7 мячей. Всего в Серии А в нынешнем чемпионате «Ювентус» забил 21 мяч. Туринцы уверенно лидирует в таблице с 28 очками.

Сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru вел прямую видеотрансляцию этого матча. Следующий матч Серии А на нашем сайте смотрите 28 октября в воскресенье, начало в 20:30 — «Наполи» — «Рома». 

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Блез Матюиди: «Криштиану Роналду поможет «Ювентусу» в ключевых играх»

Мбаппе

Килиан Мбаппе хотел бы в финале Лиги чемпионов сыграть с «Ювентусом»

Мбаппе

Антуан Гризманн рассказал, кого ему напоминает Килиан Мбаппе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 