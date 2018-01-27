Криштиану Роналду: «Я хочу остаться в «Реале»

Португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на слухи о том, собирается ли он покинуть мадридцев. Ранее сообщалось, что летом футболист перейдет в «ПСЖ» или вернется в «Манчестер Юнайтед».

« Конечно, я хочу остаться в «Реале». Я живу здесь с 2009 года, мне нравится, какая здесь погода, здесь хорошие люди. Плюс, это близко к Португалии, я могу поехать домой на машине. Испания – великая страна, мне она нравится. И я люблю играть за свой клуб», — подытожил Роналду.

За все время выступлений в королевском клубе португалец сыграл 419 матчей во всех турнирах. В этих встречах Криштиану забил за «сливочных» 424 гола и сделал 128 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca