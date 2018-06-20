Криштиану Роналду вышел на второе место по голам за сборные в истории

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился забитым мячом в начале матча второго тура группового этапа чемпионата мира–2018 с Марокко. И побил легендарное достижение Ференца Пушкаша.

Благодаря этому взятию ворот, ставшему 85-м для Роналду, форвард вышел на чистое второе место по количеству голов за национальную команду в истории. На третьем месте расположился венгр Ференц Пушкаш, возглавляет список иранец Али Даеи, отличившийся 109 голами.

Теперь на счету форварда уже четыре забитых мяча на этом турнире — ранее Роналду оформил хет-трик в первой игре со сборной Испании (3:3). Португалец вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров чемпионата мира—2018, обойдя полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Матч между сборными Португалии и Марокко в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «Лужники».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»