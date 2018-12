Криштиану Роналду выпустил игру для смартфонов

Португальский полузащитник «Ювентуса» Криштиану Роналду выпустил игру Cristiano Ronaldo Soccer Clash. Она предназначена для мобильных устройств.

За основу геймплея взят симулятор пробития в пенальти и штрафных ударах.

В игре есть онлайн, а распространяется она бесплатно.

В текущем сезоне Роналду провел 21 матч за туринцев, в которых забил 12 голов и отдал 3 передачи.

My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme ) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 21 декабря 2018 г.