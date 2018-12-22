Криштиану Роналду выпустил игру для смартфонов

Португальский полузащитник «Ювентуса» Криштиану Роналду выпустил игру Cristiano Ronaldo Soccer Clash. Она предназначена для мобильных устройств.
За основу геймплея взят симулятор пробития в пенальти и штрафных ударах.
В игре есть онлайн, а распространяется она бесплатно.
В текущем сезоне Роналду провел 21 матч за туринцев, в которых забил 12 голов и отдал 3 передачи.
My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 21 декабря 2018 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter