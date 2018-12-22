Криштиану Роналду выпустил игру для смартфонов

Автор: Евгений Морозов 0

Португальский полузащитник «Ювентуса» Криштиану Роналду выпустил игру Cristiano Ronaldo Soccer Clash. Она предназначена для мобильных устройств.

За основу геймплея взят симулятор пробития в пенальти и штрафных ударах.

В игре есть онлайн, а распространяется она бесплатно.

В текущем сезоне Роналду провел 21 матч за туринцев, в которых забил 12 голов и отдал 3 передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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