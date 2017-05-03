Криштиану Роналду: «Вся команда играла блистательно. Но еще ничего не решено»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от разгрома «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:0). 32-летний португалец в этой встрече забил три мяча.

«Нужно поздравить всю команду, которая играла просто блистательно. Мы хорошо играли от начала до конца, голы стали результатом естественного процесса, мы полностью заслужили победу. Могли забить и больше, если бы не Облак.

Хет-трик? Я очень рад голам и рад тому, что достиг отметки в 400 мячей за «Реал». У нас хорошее преимущество перед ответной встречей, но ничего ещё не решено. «Атлетико» — очень сильная команда, но полуфиналы ЛЧ не выигрываются за один матч.

Овации стадиона? Я просто хочу, чтобы болельщики мне не свистели. Тогда я продолжу делать для них всё, что в моих силах», — заявил Роналду.

Напомним, что на данный момент в сезоне 2016/17 Роналду провел в футболке «сливочных» 41 матч. Всего на счет португальца 31 гол и 13 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS